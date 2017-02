Les premiers déguisements du Carnaval

Ce samedi avaient lieu les soumonces déguisées et en musique, dans les rues de la Ville. Plusieurs sociétés carnavalesques de Charleroi y participaient, et mettaient une ambiance du tonnerre à chaque lieu de leur passage !

Le 28 février, le traditionnel jour du Mardi Gras sera bien animé avec une panoplie d’activités. Les temps forts de la matinée : la remise des médailles et distinctions, ainsi que le rondeau des gilles place Charles II. L’après-midi : la formation du cortège folklorique au Campus de l’UT, le départ des 5 sociétés de gilles du boulevard Paul Janson et le passage des groupes folkloriques devant la tribune officielle. En soirée : le rondeau final des gilles et le Grand feu d’Artifice. L’Eden relance l’atelier workshop de sa Grande Fabrique, jusqu’au 19 février (le grand public est toujours invité à participer et faire preuve de créativité !) et organise une conférence/rencontre, le 15 février à 19 heures, sur le Carnaval de Charleroi.

Le Carnaval de Charleroi existe depuis la fin du 19e siècle. Dans les années 1890 celui-ci avait la forme de fête de quartier : on faisait appel à l’époque à des sociétés de gilles qui venaient de la région du Centre. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, plusieurs sociétés de gilles se sont formées dans le centre-ville de Charleroi.