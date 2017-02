Christophe Lacroix n'a pu retenir ses larmes en évoquant la trahison de ses collègues socialistes dans le scandale Publifin: "Ils ont bafoué mon parti et ses valeurs"

Le ministre wallon du Budget, le socialiste Christophe Lacroix, a travaillé avec André Gilles au sein du Collège provincial de Liège entre 2006 et 2012. Avec Stéphane Moreau et les autres ténors du PS liégeois, il pensait mener un véritable projet pour le renouveau de sa région. Il dit avoir été abusé par ceux qui se sont enrichis. Hier, lors d’une interview-vérité, il n’a pu retenir ses larmes…

Vous n’avez pas encore pris la parole sur Publifin…

« J’ai découvert cette affaire comme pas mal de gens. Je suis choqué par l’ampleur des rémunérations, par ces membres qui n’assistaient pas aux réunions et l’opacité organisée du système entre partis politiques. »

Député provincial à Liège aux côtés d’André Gilles, vous étiez en charge du budget, dans une province dont les activités énergétiques furent à la base de l’empire Publifin. Vous auriez dû savoir…

« Pas du tout. Il m’était impossible de savoir ce qui se passait au Conseil d’administration. Je savais que certains cumulaient des mandats mais je n’ai jamais soupçonné des rémunérations de 400.000 € ou plus. »

Comment n’avoir rien vu venir ?

« Avec tous les collègues socialistes liégeois, nous voulions développer un nouveau modèle économique hors du privé, en partenariat avec la Province, les communes et la Région. Un modèle qui sauverait l’emploi et maintiendrait les centres de décision à Liège. Je pensais que c’était la préoccupation de tous mais certains ont développé un modèle parallèle qui leur permettait de s’assurer toute une série de revenus indécents. Je ne suis pas dans la position du mari trompé mais certains menaient quand même une double vie… »

Vous vous sentez trahi ?

« Le mot est fort. J’en veux à tous ceux qui n’ont pas fait leur boulot dans les conseils d’administration, à ceux qui pouvaient dénoncer le système. Je suis choqué, en colère, j’ai l’impression d’avoir été abusé. »

L’interview est terminée mais le ministre ajoute : « Je suis meurtri, blessé. Ces gens avec qui j’ai travaillé, avec qui j’ai mangé et ri, ont bafoué mon parti, ses valeurs et nos idéaux. »

La gorge se serre sur les derniers mots, l’humidité pointe au coin de l’œil et viennent les larmes. Totalement inattendues. L’attitude de certains socialistes liégeois a visiblement blessé le jeune ministre wanzois au plus profond de ses idéaux et de ses convictions.

