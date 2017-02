Iris Mittenaere, la nouvelle Miss Univers, se dévoile en exclusivité pour Sudpresse: "J'adore les frites et la bière!"

Entre deux interviews accordées à la télévision américaine, Iris Mittenaere, qui vit désormais son règne de Miss Univers à New York, nous raconte, en exclusivité, tous les secrets de sa nouvelle vie dans la Grosse Pomme.

« Je vis en colocation avec Miss USA dans le centre de New York. On a une vue imprenable sur Central Park. Ce ne sera pas évident d’être loin de mes proches », nous raconte la Lilloise de 24 ans. « Après Miss France, j’avais déjà dû quitter Lille pour m’installer à Paris. Pendant un an, je travaillerai pour Miss Univers. Chaque journée est différente donc je ne sais pas encore vraiment quand je pourrai rendre visite à ma famille », poursuit-elle.

Maintenant aux États-Unis, va-t-elle rencontrer le nouveau président américain, Donald Trump, qui a été propriétaire de la franchise Miss Univers pendant des années ? « Non, je ne pense pas. D’autant plus qu’aujourd’hui, il n’a plus aucun lien avec le concours. Je préférerais rencontrer Lana Del Rey, Beyoncé ou Kate Middleton même si elle ne vit pas aux États-Unis. »

La reine de beauté, qui a grandi à Steevoorde, une petite commune française du Westhoek, limitrophe de Poperinge, a un lien profond avec la Belgique. « Je suis souvent à Bruges. J’adore les frites et la bière ! »

