Assises Liège: une nouvelle expertise d'images est défavorable à Amédeo Troiano

Amédeo Troiano est suspecté d’avoir assassiné Benoît Philippens (36 ans), son épouse Carol Haid (38 ans) et le filleul de cette dernière Esteban Counet (9 ans), le 18 avril 2014 à Visé.

Les enquêteurs avaient présenté les résultats d’investigations poussées réalisées sur les images des caméras de surveillance installées à proximité du domicile du couple Philippens-Haid. Appuyés par une spécialiste en analyse d’images vidéo, ils avaient certifié que la voiture filmée sur les lieux était similaire à celle d’Amédeo Troiano.

Un conseiller technique sollicité par la défense avait tenté de nuancer cette expertise et avait affirmé qu’il n’existait pas de certitude absolue. Il affirmait même que la voiture filmée ne présentait pas la particularité de disposer de fenêtres arrières-latérales teintées. Or, la voiture d’Amédeo Troiano disposait de fenêtres teintées. Il s’agit d’un ajout, ultérieur à l’achat, de films teintés apposés manuellement sur ces fenêtres par Amédeo Troiano.

« Véhicule absolument similaire »

Mais une expertise complémentaire a été diligentée par le président Gorlé. Les enquêteurs ont poussé leurs investigations en procédant à des éclaircissements des images et à des agrandissements. Les résultats de cette expertise sont défavorables à l’accusé. Les enquêteurs ont démontré, en comparant leurs images avec d’autres véhicules, que la voiture identifiée sur place est bien une BMW 525D de modèle E60 qui possède des vitres teintées à l’arrière.

L’expertise démontre que le véhicule filmé était doté de détails très particuliers, comme ceux présents sur le véhicule d’Amédeo Troiano. Il s’agit des films teintés apposés sur les vitres, de jantes similaires et des clignoteurs répétiteurs d’ailes similaires. «En conclusion, le véhicule observé le jour des faits était absolument similaire à celui d’Amédeo Troiano», a indiqué l’expert Luce Molitor.

La cour a également entendu vendredi après-midi des témoins proches de l’accusé. Sa belle-mère a détaillé les activités professionnelles de sa fille (épouse d’Amédeo Troiano) dans la gestion d’un salon de coiffure. Amédeo Troiano et son épouse avaient créé la société Mondo Style Privilège. Son épouse gérait un salon de coiffure à Verviers. Le couple possédait initialement une maison à Polleur et à Ougrée. Puis, ils avaient développé le projet d’ouvrir un second salon à Waremme. Le salon de Verviers avait finalement été abandonné au profit de celui de Waremme.

« Ils avaient reçu des engagements précis »

Amédeo Troiano avait réalisé une demande de prêt pour développer ses activités. Mais le prêt avait été refusé et la société s’était retrouvée en difficulté. Selon certains témoins, les activités étaient orientées autour de la coiffure, de l’esthétique et du solarium. Après avoir bénéficié d’une réorganisation judiciaire, les activités du salon de coiffure auraient augmenté progressivement. Une comptable a confirmé que la société enregistrait un léger déficit. Mais la société n’était pas menacée.

Un fournisseur de bancs solaires a confirmé qu’Amédeo Troiano et son épouse avaient engagé des dépenses importantes dans le cadre du lancement de leur salon. Ce témoin a confirmé que le couple avait reçu un accord verbal des banquiers quant au prêt qui avait été sollicité. «Ils avaient reçu des engagements précis, à tel point qu’ils avaient commandé des machines. Mais le crédit n’est jamais arrivé. Je comprends sa colère et sa révolte par rapport à ces banquiers», a indiqué ce témoin.

Un agent immobilier a confirmé que la famille Troiano a vendu ses maisons à Stembert, à Ougrée et à Polleur à la suite de ses déconvenues financières.

Le procès se poursuivra lundi matin avec les auditions de membres de la famille d’Amédeo Troiano.