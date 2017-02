Un règlement de compte tourne mal devant l'Institut de la Providence à Ciney: un ado lance du produit acide au visage d'un rival!

Selon les premières informations, une conversation a dégénéré entre deux jeunes via les réseaux sociaux. Ils se sont alors donné rendez-vous devant l’Institut de la Providence à Ciney et l’un d’entre eux a lancé un produit acide dans la figure de l’autre. Les faits se sont déroulés sur la voie publique. Les deux ados sont âgés entre 14 et 16 ans.

« Ils se sont effectivement un peu allumés », commente le commissaire Piraux de la zone Condroz-Famenne. « Le liquide se trouvait dans une bouteille. On ne sait pas encore de quoi il s’agit mais d’après les secouristes, les blessures n’étaient pas à prendre à la légère. Le garçon a été emmené à l’hôpital pour se faire soigner », poursuit le commissaire.

Une troisième personne, qui se trouvait à proximité, a également été touchée par les projections. L’auteur des faits, qui n’est pas étudiant dans cet établissement, a pris la fuite mais a finalement été interpellé.