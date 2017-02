Rallye de Suède: Thierry Neuville confirme qu'il est le patron au terme de la deuxième journée de course

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC) continuent de mener sur les routes enneigées de Suède.

Après les six premières spéciales, Neuville devançait le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota) de 6 secondes 1/10e avant de remonter la septième spéciale avec 17.9 secondes d’avance sur son rival finlandais ! Après un problème avec sa portière dans la huitième spéciale, le Saint-Vithois a encore récupéré 4.1 secondes sur Latvala.

Le champion du monde Ogier (M-Sport/Ford), quatrième, est relégué à près de 50 secondes.

Vainqueur de l’ES1 jeudi soir, Latvala a d’abord cédé la première place au Belge, qui a remporté les ES2 et ES3. Il l’a reprise en s’imposant nettement dans l’ES4, avant que Neuville repasse devant grâce à ses meilleurs temps dans les ES5, ES6 et ES7. L’Estonien Ott Tanak a remporté la huitième et dernière spéciale de la journée.

Après l’ES7 en Norvège, la dernière spéciale de la journée (ES8) était courue de l’autre côté de la frontière, près du parc d’assistance à Torsby.

> Classement après 8 spéciales :

1. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) en 1h16:24.7

2. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) à 28.1

3. Ott Tänak-Raigo Molder (Est/Ford Fiesta RS) à 49.7

4. Kris Meeke-Paul Nagle (G-B-IRL/Citroën C3) à 51.8

5. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta RS) à 55.7

6. Hayden Paddon-John Kennard (N-Z/Hyundai i20) à 1:17.8

7. Dani Sordo-Marc Marti (Esp/Hyundai i20) à 1:40.3

8. Craig Breen-Scott Martin (Irl-GBR/Citroën C3) à 1:54.3

9. Elfyn Evans-Daniel Barritt (G-B/Ford Fiesta RS) à 3:01.5

10. Stéphane Lefebvre-Gabin Moreau (Fra/Citroën C3) à 3:23.6

…

> Meilleurs temps dans les épreuves spéciales : Neuville (ES2, ES3, ES5, ES6, ES7), Latvala (ES1, ES4), Tanak (ES8).

> Pilotes retardés :

Mats Ostberg (Nor/Ford Fiesta RS) a perdu son pare-choc avant (ES5)

> Abandons :

Henning Solberg (Nor/Skoda Fabia) a heurté une pierre (ES2)

Juho Hänninen (Fin/Toyota Yaris) a heurté un arbre (ES5)