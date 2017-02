Une vingtaine d'habitations endommagées par les travaux sur le contournement de Couvin

Ces tirs, nécessaires pour la construction de la route, ont occasionné des fissures et des lézardes dans des plafonds, dans des murs ou dans des carrelages de certaines habitations. D’autres dégâts comme l’affaissement de murs ou au niveau de l’alimentation en eau ont également été relevés.

«Ce dossier ne date pas d’hier puisqu’il remonte au début des travaux de la 1ère phase du contournement qui a débuté en 2014. Le terrain était assez accidenté et rocheux ce qui a nécessité des tirs dont certains plus importants. Une habitation a même reçu des projections de pierre qui ont détruit le toit et les planchers mais les propriétaires ont déjà été indemnisés. Il n’y a cependant plus de tirs à cet endroit. Il ne devrait donc plus y avoir d’aggravation des dégâts», commente le bourgmestre de Couvin, Raymond Douniaux.

Avant le début des travaux, des experts ont été désignés par le gestionnaire du chantier pour réaliser un inventaire des habitations. «De la cave jusqu’au grenier. Quand la 1ère phase sera terminée, les dégâts occasionnés seront constatés et prouvés via les inventaires déjà réalisés.» Cette première phase de travaux, divisée en deux partie, doit être terminée en septembre 2017.