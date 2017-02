Attentats de Bruxelles: la commission entendra lundi les représentants de la grande mosquée de Bruxelles

Un rapport de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) donnait encore une ampleur supplémentaire à ces propos. Selon l’administrateur-général de la Sûreté de l’Etat Jaak Raes, le Centre Islamique et Culturel de Belgique aurait investi entre 2012 et 2014 pas moins d’1,2 million d’euros dans la «diffusion de son idéologie». En outre, l’institution aurait versé 600.000 euros à des associations et des personnes dans le but de propager une vision islamiste.

La grande mosquée a souvent été accusée de propager le wahhabisme, une vision fondamentaliste de l’islam. Le centre est financé en grande partie par l’Arabie saoudite, via la Ligue islamique mondiale. Les administrateurs du centre islamique ont tous des liens avec l’Arabie saoudite et certains d’entre eux y sont même domiciliés.

A la suite des déclarations de M. Raes, plusieurs membres de la commission ont réclamé l’audition des représentants de la grande mosquée.

Entre-temps, un rapport de l’Ocam a été publié, dans lequel l’organe avertit que le salafisme est en train de prendre le dessus sur l’islam modéré dans notre pays. «Un nombre croissant de mosquées et de centres islamiques sont sous l’influence d’appareils chargés de diffuser le wahhabisme et le salafisme», peut-on y lire.