Suivez la D1A en direct: les Zèbres s'imposent dans la douleur face à Westerlo (2-1), les Pandas tiennent bon à Gand (0-0)

Charleroi s’est imposé in extremis face à Westerlo. Après une première mi-temps insipide, les Zèbres ont renversé la tendance en fin de match pour finalement s’imposer 2-1. Eupen tient le bon bout à Gand (0-0)

Les Zèbres gardent ainsi toutes les chances d’accèder aux Playoffs 1.

Pour l’AS Eupen, la tâche s’annonce encore plus ardue. Les Pandas se rendent à La Gantoise, qui n’a perdu qu’une fois à domicile cette saison. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck n’ont surtout plus connu la défaite depuis décembre et semblent enfin avoir trouvé le bon rythme pour assurer leur place dans le Top 6. Pour Eupen, par contre, une nouvelle défaite serait synonyme de descente aux enfers…