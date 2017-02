Les factures s'accumulent ? La "médiation de dettes" permet de sortir la tête de l'eau

En octobre dernier, l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement (asbl) a réalisé une enquête auprès de personnes sous médiation de dettes. Les résultats (à prendre avec précaution puisqu'ils ne reflètent pas la population surendettée dans sa globalité) montrent une mauvaise santé en général.

Les personnes en médiation de dettes sont :

- 10 x plus nombreuses à déclarer une entrave à leur qualité de vie

- 1,5 x plus nombreuses à déclarer souffrir d’un problème de santé chronique

- près d’1,5 x plus nombreuses à avoir consulté un médecin spécialiste et 2 x plus nombreuses à avoir eu recours à un service d’urgence au cours de l’année écoulée

- plus du double à souffrir de troubles psychologiques sévères

- plus d’1,5 x plus nombreuses à avoir une consommation problématique d’alcool et près du double à fumer

- plus de 6 x plus nombreuses à avoir des pensées suicidaires, et plus du triple à avoir fait une tentative de suicide dans l’année écoulée.

Enfin, en termes d'accessibilité aux soins, ces personnes sont 4 x plus nombreuses à avoir dû reporter, pour raisons financières, des soins au cours de l’année écoulée, et plus du double à déclarer les soins de santé difficiles, voire impossibles à supporter, dans le cadre du budget disponible.