Nouveau témoignage accablant contre Jenifer, qui aurait agressé une fan à cause d'une photo "pas très cool": "Elle lui a donné une gifle avant de lui arracher les cheveux"

Après le photographe, la fan ! Dans son numéro de ce vendredi, Closer publie le témoignage d’un certain Louis. Le jeune homme accuse la chanteuse Jenifer d’avoir violemment giflé une amie en août dernier, à cause d’un désaccord autour, encore et toujours, d’une photo : « Elle se trouvait à la table d’à côté de la nôtre. Avec ma copine Amélie, on a décidé d’attendre qu’elle ait fini de dîner pour lui demander une photo ou un autographe », affirme Louis à nos confrères.

Lorsque la gagnante de la Star Academy 1 a terminé son repas, Louis et Amélie lui ont donc demandé une photo : « D’abord, Jenifer a accepté en soupirant », se souvient le jeune homme. En regardant la photo, la jeune fan lui a alors signalé qu’elle n’était "pas très cool". Ce qu’elle n’aurait pas dû faire… « Mon amie est rentrée dans le restaurant et Jenifer l’a suivie, furieuse de sa réflexion en lui demandant d’effacer la photo ».

Le compagnon de Jenifer aurait alors tenté de la calmer, sans succès : « Elle a saisi le portable de mon amie, a supprimé la photo avant de lui donner une gifle et de lui arracher les cheveux ! ». Et de finalement quitter le restaurant…