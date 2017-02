SPF Sécurité sociale: les agents mécontents ne décrochent plus le téléphone

C’est en ne répondant plus au téléphone que les agents du SPF Sécurité sociale ont décidé de protester contre la mise en service, depuis le 20 janvier dernier, d’un nouveau système informatique jugé inadapté à l’accomplissement de leurs tâches.

«Ils ne répondent pas parce que le système ne permet quasiment plus de donner une réponse aux citoyens, d’enregistrer des données ou de prendre des décisions», indique jeudi dans un communiqué la CGSP Amio confirmant une information de Sudpresse.

Les agents francophones du service fédéral s’occupant des personnes handicapées ne répondent plus au téléphone depuis le 8 février alors que leurs homologues néerlandophones ont arrêté de décrocher depuis le 21 janvier.

Un nouveau service informatique mis en service le mois passé a été «la goutte d’eau qui a fait déborder le vase» pour le personnel déjà soumis à une réorganisation. «Ca fait deux ans qu’on a l’impression de prêcher dans le désert», déclare Pascal Jacobs, président du sous-secteur régional de la Sécurité sociale. «L’autorité a fait appel à une société privée pour développer cette application. Or, l’adaptation de cette application à l’exécution des tâches du personnel n’est pas opportune. Les agents doivent dès lors réencoder plus de 2 millions de numéros de compte des ayants droit et transférer les données de l’ancien système», poursuit-il.

Pascal Jacobs avertit que la situation risque de rapidement empirer si les paiements accordés ne sont pas corrects ou s’ils ne sont tout simplement pas versés. Il précise qu’environ 700.000 dossiers sont traités par le service.

Par cette action, les agents du numéro 0800/987.99 cherchent à faire réagir leurs supérieurs, desquels ils ne se sentent pas écoutés. Ils regrettent par contre les désagréments causés pour les allocataires.

Le service public fédéral qui s’occupe des personnes handicapées est également appelé «La Vierge noire» en référence à l’ancienne localisation géographique du service, alors situé rue de la Vierge noire à Bruxelles.