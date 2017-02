Opposition de Claude Despiegeleer dans le cadre de Carolo Bis: décision le 9/03

Une telle démarche est possible quand une personne est absente à son propre procès. « En fait, entre la première fois où il a été cité dans cette affaire et le mois de juin, la loi a changé », explique son avocate, Me Jacquemin. « L’opposition n’est plus aussi simple : il faut dorénavant qu’un cas de force majeure ait empêché la personne de se présenter devant la cour. »

Mais logiquement, une loi ne peut pas avoir d’effet rétroactif défavorable à qui que ce soit. Autrement dit, selon l’avocate de Despi, c’est l’ancienne législation qui doit lui être appliquée. « Et de toute façon, M. Despiegeleer se trouvait alors sous certificat médical, ce qui représente bel et bien un cas de force majeure. »

La décision devrait être connue le 9 mars prochain. « Si elle nous est défavorable, nous irons devant la cour de Cassation, car la Cour Européenne des Droits de l’Homme a déjà suivi un raisonnement identique au nôtre dans un autre dossier. » Si une jurisprudence existe…