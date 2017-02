La reconversion de Charleroi profitera… aux enfants des travailleurs de Caterpillar

On calme le jeu : direction locale et syndicats autour de la table ce vendredi

Quelques repères d’abord pour planter le décor. Le plan « CatCh » – pour CATalyst 4 CHarleroi – balise le redéploiement économique de l’après-Caterpillar. Il est encore en cours d’élaboration, mais les grandes orientations sont déjà tracées. Mandaté par le Gouvernement wallon, un comité d’experts (des patrons carolos, Igretec, Boston Consulting Group…), trace les grands axes stratégiques d’accélération de croissance de l’emploi dans la région de Charleroi.

Le groupe a ainsi cerné quatre secteurs d’activité « à haute valeur ajoutée et fortement créateurs d’emplois ». En l’occurrence l’industrie manufacturière de pointe, les transports et la logistique, la santé et les industries du vivant, sans oublier la créativité et le numérique. Le comité de pilotage a défini, dans ce périmètre, une quinzaine d’actions susceptibles de créer entre 6 et 8.000 d’emplois à l’horizon 2025. Il faudra attendre 3 ou 4 ans pour voir pointer ses premiers effets. Parmi les pistes de développement inscrites au plan CatCh figurent, par exemple, le développement de la maintenance autour de l’aéroport de Charleroi, le renforcement de métiers logistiques de niche ou encore l’accélération de la croissance du biopark…

