Tribunal correctionnel de Charleroi: il la frappe à cause de son compte facebook

Kemarlie, c’est plutôt un jaloux. Le genre possessif et même violent quand on ne se plie pas à ses volontés. S’il comparaît devant le tribunal correctionnel de Charleroi, c’est pour des violences conjugales commises en 2015, sur les deux compagnes qu’il a fréquentées successivement cette année-là. Il est en aveux.

Avec la première, il a vécu plusieurs années. Des années qui ont peut-être été émaillées de scènes de jalousie, on n’en sait trop rien. La relation s’est terminée après une scène de violence début 2015 : « Sa jalousie s’est réveillée quand il s’est rendu compte que sa compagne avait ouvert un nouveau compte facebook. Il a commencé à la frapper à coups de pied et de poing. Et quand elle s’est roulée en boule au sol pour se protéger, il l’a soulevée et claquée au sol », précise le substitut du procureur du Roi Coralie Marr. Leur relation n’a évidemment pas survécu à pareille scène.

Mais Kemarlie a manifestement rebondi assez rapidement en rencontrant une autre jeune femme. « Leur histoire a duré 6 mois et s’est terminée sur une paire de gifles, elle l’a mis à la porte », explique l’avocat de la jeune femme. « Mais une semaine plus tard, il est revenu chez elle pour s’expliquer et renouer. Quand le nom d’un ex est arrivé dans la conversation, il lui a mis une paire de gifles ainsi qu’un coup de boule dans la figure alors qu’elle avait sa petite fille de 5 ans dans les bras, il voulait aussi vérifier son GSM et ses messages. »

Le jugement sera rendu le 9 mars.