Soulier d'Or: Van Holsbeeck et Steegen s'expliquent au nom d'Anderlecht à propos de l'absence de Teodorczyk

Mercredi soir, aux alentours de 22h30, il ne restait plus que 3 potentiels vainqueurs du Soulier d’Or 2016. Pourtant, ils n’étaient que deux autour du présentateur, en attente du verdict : Ruud Vormer et… le futur vainqueur, José Izquierdo.

L’Anderlechtois Luaksz Teodorczyk, si l’on en croit le club bruxellois, se trouvait en Pologne. « Il y avait congé ce mercredi, et on a appris que notre attaquant était retenu en Pologne, pour des raisons personnelles, qu’on ne connaît pas réellement. Le but n’était certainement pas de boycotter cette cérémonie. (…) On en saura plus ce jeudi, puisqu’il est attendu au club » a déclaré le porte-parole des Mauves, David Steegen.

Le manager général Herman Van Holsbeeck a tenu à s’excuser, tout en soulignant l’imprévisibilité du buteur polonais : « Je tiens à présenter des excuses. Il a été convenu qu’il serait ici, mais il est tout aussi imprévisible dans sa vie privée que dans les 16 mètres, ironise-t-il. J’ai entendu dire qu’il est parti pour une journée en Pologne aujourd’hui et qu’il y aurait un problème avec quelqu’un dans sa famille. Nous verrons ce jeudi. »

Une chose est sûre, le deuxième du Soulier d’Or, avec 183 points, contre 268 pour José Izquierdo, est attendu de pied ferme ce jeudi, à Neerpede.