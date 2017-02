700.000 euros pour refaire les aires de jeux à Charleroi

A.W.

Les aires de jeux à Charleroi ne sont plus de prime jeunesse. Il était temps que quelqu’un s’y intéresse et remette un coup de peinture. « Nous avons débloqué 700.000 euros, de quoi non seulement remettre un coup de peinture, mais aussi en créer beaucoup de nouvelles », commente Cyprien Devilers (MR), échevin des Espaces verts.