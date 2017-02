Lassé des contraintes du football professionnel, Toby Alderweireld n'exclut pas de revenir jouer en Belgique

À 27 ans, Toby Alderweireld est déjà fatigué du football professionnel. « Depuis mes 15 ans, je n’ai pas pu fêter Noël ou la nouvelle année avec ma famille, regrette-t-il au micro de l’hebdomadaire Humo. Je ne les vois quasiment jamais. Mon frère aîné a eu des jumeaux dont je suis parrain : je n’ai pas pu être présent à leur naissance. Même chose pour leur anniversaire. »

« Je rate chaque moment spécial. Après douze années, ça commence à peser », regrette le Belge, qui aimerait pouvoir être plus présent auprès de ses proches.

Pour remédier à cela, le numéro 4 de Tottenham pense à un éventuel retour au pays : « J’y songe parfois. Par exemple, si vous jouez pour Anderlecht, vous rentrez chaque jour à la maison. »

Toutefois, Toby Alderweireld est heureux de sa situation, et déterminé à continuer sa progression : « Je joue à haut niveau et je veux y rester le plus longtemps possible. J’ai tellement bossé pour arriver à ce niveau. Je n’ai qu’une seule chose en tête : tirer le meilleur du football. »