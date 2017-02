Inquiétant: un fabricant avoue que ses téléviseurs espionnaient tous ses clients!

On ne sait pas encore combien de personnes ont été ainsi espionnées mais le constructeur va devoir s’acquitter d’une amende de plus de deux millions de dollars.

Le fabricant de postes de télévision Vizio a collecté de nombreuses données personnelles à partir des télévisions intelligentes qu’il vendait sur le marché américain, selon une plainte déposée auprès de la Federal Trade Commission, un organisme américain chargé de contrôler les pratiques commerciales aux États-Unis. Finalement, cette plainte a révélé bien plus sur les pratiques de Vizio.

En effet, selon l’enquête réalisée par la Federal Trade Commission et révélée par le magazine Forbes, l’entreprise espionnait tout simplement ses clients grâce aux téléviseurs intelligents vendus. Vizio pouvait ainsi connaître tous les contenus regardés par les utilisateurs de ces postes de télévision mais aussi toutes les données personnelles enregistrées sur ces téléviseurs intelligents, comme le nom, l’âge, la situation maritale, les préférences télévisuelles, etc.

Le but était évidemment de revendre ces données auprès d’entreprises destinées à la publicité et au marketing.

Vizio a accepté de verser 1,5 million de dollars à la Federal Trade Commission et 700.000 dollars à l’État du New Jersey pour s’acquitter de cette affaire, qui fait malgré tout la Une de la presse américaine. Nul doute que la firme Vizio ne va plus vendre autant de téléviseurs à l’avenir.