Daymond Martens sera fêté à Chimay le samedi 18 février après sa victoire au Touquet

Rappelons que Daymond Martens, 21 ans, a réussi l’exploit de dominer ses 1100 adversaires dans le plus célèbre enduro sur sable, dimanche dernier, en menant la course du premier au dernier mètre et s’est imposé avec plus de trois minutes d’avance sur Adrien Van Beveren, le vainqueur des trois éditions précédentes.

