Voici comment, ce mercredi matin, vous pouvez gagner une minute d'achats gratuits chez Lidl

C’est le nouveau concept déployé par l’enseigne Lidl : de nouveaux magasins ouverts sur une plus grande surface (1428 m²). Ce mercredi, Courcelles ouvre officiellement le bal en Hainaut, après Geel, Eupen et Perwez. Et, pour cette ouverture, l’enseigne offre une minute d’achats gratuits à sa clientèle, sur le coup de 08h20 précise.

Lidl Belgique a choisi Courcelles pour ouvrir son premier nouveau concept de magasin en Hainaut. Cela s’appelle, en bon anglais contemporain « Lidl of the future », raccourci en LOF. Ce nouveau type d’enseigne Lidl du futur est le quatrième ouvert en Belgique, après ceux de Geel, d’Eupen et de Perwez. Sur une surface de vente de 1.428m2, l’aménagement du magasin, installé rue du 28 juin 1919, est conçu pour permettre une expérience de shopping et une circulation plus agréable.

« Ce mercredi, dès 08h20, le public aura droit à une minute gratuite : durant 60 secondes, le public présent à l’ouverture pourra prendre ce qu’il veut dans les rayons, sans rien débourser. Un concept qui a très bien fonctionné lors des précédentes inaugurations des nouveaux Lidl of the future ! », se réjouit Julien Wathieu, porte-parole de l’enseigne.

L’augmentation de la surface du magasin amène, on s’en doute, un confort notable pour la clientèle. « L’espace de vente est en effet agrandi pour mettre en valeur les rayons boulangerie, poissons frais, fruits et légumes. Et nous privilégions les fournisseurs et producteurs belges, comme c’est le cas par exemple pour la viande. » Toutes ces choses et d’autres encore ont pour but de faire bénéficier la clientèle d’un gain de temps notable. Elle a également débouché, déjà, sur l’engagement de six personnes supplémentaires au sein de l’équipe courcelloise, composée d’ores et déjà de 25 personnes.

En heures de pointe, six caisses seront opérationnelles (contre quatre précédemment), et le parking a lui-même connu une augmentation de surface.

« LOF (Lidl of the Future, NdlR) met l’accent sur la durabilité, assure encore le porte-parole de Lidl. « Ce nouveau concept de magasin est doté de technologies destinées à minimiser la consommation énergétique. » Et le porte-parole de détailler l’équipement. « En plus d’équiper l’ensemble du magasin d’ampoules LED nous mettons tout en œuvre pour faire fonctionner nos magasins de la manière la plus écologique possible et réduire ainsi notre empreinte sur l’environnement. »

Enfin, l’enseigne confie la collecte des denrées alimentaires invendues à l’ASBL Faim et Froid : « Nous mettons ainsi des produits alimentaires frais toujours propres à la consommation. »