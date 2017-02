Charleroi: Firmin retente l'aventure The Voice

Firmin n’est pas du genre à baisser les bras. Il s’est lancé un défi : participer à l’émission The Voice. Il a déjà tenté sa chance l’année dernière, en vain. Déterminé, le jeune Carolo a décidé de retenter le coup. Bingo ! Deux sièges se sont retournés et le voilà avec BJ Scott.

C’est avec des sanglots dans la voix et les yeux rougis par l’émotion que Firmin a terminé sa prestation sur la scène de The Voice Belgique, ce mardi soir. Le jeune Carolo de 19 ans a réalisé son rêve : mettre un pied dans la célèbre émission de la RTBF. « L’année passée, je m’étais lancé un défi : rentrer dans l’aventure The Voice », affirme Firmin De Brabanter, « malheureusement, les fauteuils ne se sont pas retournés. Mais cette année, c’est la bonne et ça a marché. »

