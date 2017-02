Que fait Barack Obama depuis qu'il a quitté la présidence des États-Unis? Il profite du soleil et s'essaye au kite-surf! (vidéo)

Que fait donc Barack Obama depuis qu’il a cédé son poste de président des États-Unis à Donald Trump ? Il profite de vacances bien méritées, évidemment ! Déjà apparu aux Îles Vierges britanniques avec sa femme Michelle, l’ancien président a pris ensuite la direction des Caraïbes pour rejoindre Richard Branson, le fondateur de Virgin, sur son île privée.

Barack Obama a ainsi découvert le kite-surf avec le milliardaire américain et semble visiblement bien profiter de cette nouvelle vie, loin des tracas politiques.

Loved offering @barackobama the chance to learn to kitesurf – here’s how he got on https://t.co/5hwjOvy2TK pic.twitter.com/jk3OEtDELq