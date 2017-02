Theo Francken se moque de l'actrice Salomé Richard: les internautes lui répondent avec des photos de seins

Samedi soir, Salomé Richard a voulu faire passer un message en se dévoilant dans une robe transparente, révélant ses seins sur le tapis rouge de la cérémonie des Magritte du Cinéma : « Je ne parle pas très bien, sauf quand on me demande de jouer pour le cinéma. Je ne voulais pas arriver avec une pancarte et me lancer dans un long discours. J’ai voulu montrer qu’on n’était pas obligés de se conformer à ce qu’on attend de nous. Je ne veux pas de ce retour au conservatisme où les femmes, les noirs, les juifs, les musulmans, les gays, les transgenres, où toutes les minorités doivent faire profil bas. J’ai utilisé mon corps… et je ne comprends pas qu’il y a autant de réactions, en 2017. On peut être belge et politique ».

L’ex-étudiante en art dramatique au Conservatoire de Mons s’en prend à Trump, au retour d’une certaine droite en France, à la NVA… « Tout cela est flippant et c’était le moyen pour moi de dire que je ne suis pas d’accord avec cela ».

Devant la revendication de Salomé Richard, le secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations Theo Francken (N-VA) a réagi aux critiques de l’artiste ce mardi matin via les réseaux sociaux. « Je suis actrice et je montre mes seins parce que je ne trouve pas la N-VA sympa. Ou quelque chose du genre », a lancé ironiquement le politique flamand via Twitter.

'Ik ben actrice en toon mijn borsten omdat ik N-VA nt leuk vind.' Of zoiets.



Vroeger noemden ze dat aanstellerij.https://t.co/PHQeDizr8B — Theo Francken (@FranckenTheo) 7 février 2017

Pour répondre à cette critique, les internautes flamands n’ont pas manqué d’enflammer le réseau social en l’envahissant de photos de seins, avec le hashtag #tettnvoortheo (des nichons pour Theo). On imagine que le secrétaire d’État a été très heureux de voir tous ces messages et toutes ces photos sur sa timeline Twitter…