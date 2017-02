Romelu Lukaku donne son équipe de foot à 5 idéale, à forte tendance belge et Chelsea

Le puissant attaquant d’Everton Romelu Lukaku s’est prêté au jeu : choisir 5 joueurs pour composer une équipe de foot à 5 de rêve. Et il a laissé une large place aux Blues (ou ex-Blues).

L’exercice est loin d’être évident. Sélectionner cinq joueurs de son choix, pour composer la meilleure équipe possible. Bien souvent, pour rendre la tâche moins complexe, les footballeurs interrogés aiment choisir leurs partenaires, ou ex-partenaires.

Le jeune attaquant de 23 ans a fait la part belle aux joueurs de Chelsea, où il n’a pourtant joué que 15 matches, entre 2011 et 2014. Aussi, l’équipe de Romelu Lukaku a été influencée par les Diables rouges.

Dans les buts, on retrouve donc Thibaut Courtois. Le gardien de 23 ans a les faveurs du meilleur buteur actuel de Premier League de la saison 2016-2017 : « Je le connais depuis que j’ai douze ans. Il a fait un super boulot à Chelsea et à l’Atlético Madrid. »

En défense, Romelu Lukaku privilégie le vécu, avec Vincent Kompany (30 ans) et John Terry (36 ans). « C’est un défenseur central qui joue très bien au ballon », explique-t-il à propos du premier nommé. Quant au second, il loue ses qualités de meneur d’hommes : « Dans le vestiaire, il avait un impact énorme sur l’équipe. Pour l’avoir vu de mes propres yeux, c’était quelque chose de dingue. »

Au milieu, on retrouve celui que l’attaquant formé à Anderlecht considère comme le meilleur joueur à avoir joué en Premier League, Frank Lampard. À la retraite depuis peu, il est décrit par Lukaku comme un « joueur incroyable. Je l’ai vu réaliser des trucs où je me disais « Oh, mon Dieu ! » . » Il évoque même la relation particulière qu’il entretenait avec le légendaire milieu de Chelsea, puis de Manchester City. « Il prenait de son temps pour m’aider à travailler ma finition. Il a été là pour moi, donc, je ne l’oublierai jamais. »

Enfin, en pointe, l’Ivoirien Didier Drogba est le choix de Romelu Lukaku. Encore un joueur de Chelsea ! « Il nous faisait gagner des matches dès qu’on avait des ennuis », avoue-t-il.

Le 5 de Lukaku : Thibaut Courtois (Chelsea), John Terry (Chelsea), Vincent Kompany (Manchester City), Frank Lampard (retraité), Didier Drogba (Impact Montreal).