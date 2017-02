Farciennes: 7 millions d'euros pour le futur centre aquatique

L’étude de faisabilité commandée par l’exécutif farciennois est aujourd’hui bouclée. Le dossier, validé par les communes de Farciennes, Châtelet et Aiseau, sera introduit pour la fin du mois chez Infrasports.

La propriété et la gestion de la nouvelle infrastructure seront mutualisées au niveau des communes d’Aiseau-Presles, Châtelet et Farciennes. La piscine d’hier s’effacera devant une véritable infrastructure aquatique dotée d’un espace bien-être, d’un sauna, de jeux d’eau… Un partenaire privé sera aussi intégré au projet. Il participera à la conception et à la gestion de l’infrastructure.

La prochaine étape verra l’engagement du dossier de subside dans le cadre du plan piscine wallon. Et les choses ne tarderont pas : la deadline est prévue pour mars. L’investissement dont il est ici question est loin d’être négligeable : il pèse près de 7 millions d’euros.