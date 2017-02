Accident entre un bus et une Mercedes sur la E42 à Viesville: le conducteur de la voiture blessé

Un accident s’est produit ce mardi matin dans l’échangeur de la E42 vers la A54, à hauteur de Viesville. Un bus et une voiture sont entrés en collision, faisant un blessé. Le crash a provoqué des embarras de circulation.

Un accident s’est produit peu après 9h sur la E42, et plus précisément dans l’échangeur avec la A54, à hauteur de Viesville. Pour une raison qu’il reste à déterminer, un petit bus et une voiture sont entrés en collision. Le bus s’est retrouvé en travers de la route.

Les secours sont intervenus sur place pour prendre en charge le conducteur de la Mercedes, blessé. Les pompiers, le WPR ainsi que la protection civile se sont rendus sur place.

L’accident a provoqué quelques embarras de circulation.