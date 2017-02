La position de Daniel Van Buyten au Standard semble fragilisée: il va quitter le Standard en juin!

Administrateur du Standard et conseiller sportif du président Bruno Venanzi, Daniel Van Buyten joue un rôle important dans la politique sportive du club liégeois. Attendu comme un Messie lors de son arrivée en bord de Meuse en octobre 2015, son crédit s’est aujourd’hui fortement étiolé. Il n’est plus non plus sur la même longueur d’onde qu’Olivier Renard, le directeur sportif des Rouches. Bruno Venanzi va devoir trancher…