Retards à prévoir dans le dossier du rachat des études

Belga

Le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR) avait annoncé fin 2016 qu’à partir du 1er mars, les Belges seraient en mesure de racheter leurs années d’études pour bénéficier d’une pension plus élevée. Mais il semble que cette date ne soit plus à l’agenda car l’Open Vld et la N-VA s’interrogent sur le coût de la démarche, rapporte De Morgen mardi.