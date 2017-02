Police: près de 300 cas de rébellion par an sur la région

En 2015, 277 faits de rébellion envers des policiers ont été comptabilisés sur l’arrondissement judiciaire de Charleroi, contre 288 en 2014, 306 en 2013 et 317 en 2012. Pour le premier trimestre de 2016, les statistiques font état de 56 cas. En moyenne, tous les ans, le Pays Noir recense près de 300 infractions de ce type.

De manière plus locale, la police de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes a, par exemple, enregistré 25 cas de rébellion en 2015 et 20 en 2016. « La plupart des ces faits se sont déroulés lors des interventions de première ligne. Dans ces cas-là, les policiers doivent, en effet, gérer des situations à chaud », analyse le commissaire Clause.

Et de développer : « Les équipes qui arrivent sur le terrain sont confrontées à des situations parfois extrêmement tendues comme des bagarres ou de violentes disputes. Elles doivent dans certains cas composer avec un public difficile… Comme des personnes dans un état second, déchaînées ou sous l’influence de l’alcool ou bien encore de drogue. Dans ce contexte sensible, certains citoyens vont s’opposer aux policiers, vont leur résister physiquement et/ou verbalement. »

