Charleroi: une Carolo parmi les plus belles pin-up du monde

Durant une partie du mois de janvier, Magali Tomasi est entrée en campagne. Pas une campagne électorale comme nous allons en connaître en 2018, non. Son but à elle, était d’être sélectionnée au « Pin-Up Contest » de Las Vegas. Un rêve qu’elle pensait inaccessible… Et pourtant ! « C’est complètement dingue ce qui arrive », confie la pin-up de 39 ans, « parmi les participantes, certaines ont déjà gagné de gros concours, partaient confiantes, et n’ont pas été sélectionnées. Et puis… Il y a moi. Je n’ai jamais fait cela, j’ai juste tenté le plus gros et puis me voilà finaliste ! »

