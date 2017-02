Caterpillar: ils avaient fait une blague à l'anthrax!

Rédaction en ligne

L’armée, la police, la protection civile, les pompiers et la panique sur le site de Caterpillar Gosselies ! Tout cela à cause d’une blague stupide de deux ouvriers qui avaient dissimulé un sachet « d’entrax » -on appréciera au passage l’orthographe douteuse –, derrière une machine… L’un des deux avait été viré sur le champ, l’autre mis à pied durant 10 jours. Les deux ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour « avoir diffusé des substances sans danger, mais qui donnent l’impression d’être dangereuses et de nature à inspirer de vives craintes… », un article du code pénal assez rarement utilisé. Passablement secoués par leur passage en correctionnelle, ils ont obtenu une mesure de faveur : la suspension du prononcé de la condamnation.