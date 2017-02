Rebondissement dans l'affaire Publifin: le PS demande finalement une commission d'enquête, sans le moindre parlementaire lié au scandale

Surprise, ce lundi matin : le PS a finalement décidé de se rallier à la demande de l’opposition wallonne, MR et Ecolo, et de demander une commission d’enquête sur le scandale de l’intercommunale liégeoise Publifin.

« Il faut de la sérénité pour faire toute la transparence sur l’affaire Publifin : le PS demande dès lors une commission d’enquête », lance le président du PS Elio Di Rupo sur Twitter. « La composition de la commission doit garantir la totale indépendance de chacun de ses membres et éviter tout soupçon de conflit d’intérêts. Tout parlementaire lié de près ou de loin, directement ou indirectement, à titre personnel ou par sa commune, ne peut y participer. »

Pour rappel, la majorité PS-cdH au Parlement wallon avait voté mercredi dernier la tenue d’une commission spéciale pour faire la transparence sur le fonctionnement de Publifin. Alors que les partis de l’opposition MR et Ecolo exigeaient eux une commission d’enquête parlementaire, plus exigeante et qui a plus de pouvoir.

Cette commission spéciale avait notamment interrogé, ce vendredi, André Gilles, président de l’intercommunale Publifin. Ce dernier s’était justifié en arguant que « la loi était imprécise ». « On peut après coup juger que ces rémunérations étaient trop élevées et qu’on aurait dû lier ça à la présence, mais la loi était imprécise », a-t-il expliqué.

Finalement, sous la pression, du cdH notamment, Elio Di Rupo a annoncé ce lundi matin, au nom du PS, la demande d’une commission d’enquête sur l’affaire Publifin.

Une enquête judiciaire a également été lancée par le parquet de Liège, suite à des suspicions de faux et abus de biens sociaux au détriment des actionnaires publics de Publifin.