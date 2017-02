Un arbitre de 17 ans pris à partie par le coach des jeunes du FC Brunehaut

D.FCT

Le match entre les U17 du FC Brunehaut et l’ASSA Obigies a été interrompu à la 25ème minute samedi après-midi en raison d’un incident grave : le jeune arbitre de 17 ans a été agressé verbalement par le coach du club visité qui a fait une course d’une quarantaine de mètres à travers le terrain pour s’en prendre à lui. Il s’est senti en danger. Le public et les joueurs n’en revenaient pas. « L’entraîneur a pété les plombs », reconnaît le dirigeant du FC Brunehaut, Guy Quittelier.