Un Carolo brassera la bière des grottes de Lascaux en France!

La bière, ça a toujours été sa passion. Depuis qu’il est étudiant et qu’il écumait alors les bars de Charleroi, jusqu’à aujourd’hui où il a carrément décidé de se lancer dans sa propre fabrication de bières. Et c’est à Montignac, en Dordogne, que Frank a décidé d’installer sa brasserie, vivement encouragé par les autorités locales qui aimeraient bien l’appeler « La Lascaux », en référence aux célèbres grottes.

Frank Wartel fêtera bientôt ses 40 ans. Et pourtant, il en a déjà eu des vies… Né à Fleurus, il a commencé par faire des études d’hôtellerie pendant 3 ans. Mais la sauce n’a pas pris, dira-t-on. Car Frank est un bon sorteur, il profite de la vie et est déjà à l’époque, un grand amateur de bières. « On n’en loupait pas une, on connaissait tous les bars de Charleroi », confie-t-il d’ailleurs.

