Jumet: agressée à 72 ans pour sa chaîne en or, elle a 5 points de suture et un gros coup à la tête

A.W.

Dominique est écœuré et l’a fait savoir sur Facebook : sa maman s’est fait agresser sur la chaussée de Bruxelles à Jumet alors qu’elle promenait son petit chien. Résultat : 5 points de suture au doigt et un gros coup à la tête. La dame de 72 ans est toujours sous le choc. Dominique, lui, cherche des renseignements sur son agresseur et lance un appel.