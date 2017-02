Bouillonnement culturel au SMart Charleroi

En quittant le Vecteur, à la rue de Marcinelle, pour le Boulevard Audent, l’équipe de SMart Charleroi occupe désormais des locaux plus spacieux (120 m2). Le nouvel Espace partagé, lieu qui favorise les rencontres et les synergies entre créateurs était inauguré vendredi soir. Exposition des créations des membres, atelier d’artistes, photomaton « HappySnap », dégustation de délicieuses crêpes pour la chandeleur, expérimentations sonores et concert du duo IRIS autour d’un bon verre rythmaient la soirée d’ouverture à l’ambiance 100 % carolo ! SMart se compose aujourd’hui de 12 bureaux en Belgique, 75.000 membres et se retrouve dans 8 pays d’Europe.

