Maternité de Lobbes: conférence sur fond de polémique

Il y a quelques jours, la locale Écolo de Lobbes organisait une conférence-débat avec comme sujet la triste fermeture de la maternité de Lobbes. Une décision prise en raison d’un manque de « rentabilité financière ». Une conférence qui s’est déroulée à la salle des Blés Verts en présence d’une centaine de personnes, de Benoît Debande, directeur de l’hôpital de Lobbes, et Muriel Gerkens (Écolo), députée fédérale et présidente de la commission « Santé » à la Chambre. « Notre but était, après avoir contribué à la rédaction d’une motion commune du conseil communal, d’informer objectivement les Lobbains et d’essayer de comprendre si, à court ou moyen terme, la survie même de notre hôpital était menacée », explique Guillaume Grawez (Écolo). « Nous estimons que cette problématique pourrait avoir une certaine importance dans la mesure où il est question ici du principal employeur de l’entité. »

