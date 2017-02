Meurtre du Binchois Nicolas Decamps à Gembloux: «Un acte imbécile sans intention» a plaidé la défense

En début de plaidoirie, Jean-Philippe Mayence, avocat de Thomas Stampetta, a tenu à dire aux proches de Nicolas qu’il comprenait leur tristesse. « Je m’incline devant votre deuil », a-t-il souligné avant d’évoquer ses rencontres avec son client qu’il décrit comme un gars bien. « Il était conscient que ce n’était pas plus facile pour se défendre de ne pas se souvenir »

Me Mayence a aussi évoqué le réquisitoire du ministère public. « La peine demandée est disproportionnée quand on voit celles qui ont été infligées à des personnes comme Michelle Martin, Léopold Storme… Voici peu un prévenu a été condamné à trois ans de moins pour double assassinat . En demandant une telle peine, on va vers la vengeance. »

Le ministère public a en effet requis une peine de 20 ans pour ce qu’il qualifie d’assassinat.

Or pour Me Mayence, assassinat, il n’y a pas contrairement à ce que requiert la substitute-. « Comment peut-on estimer qu’il avait préparé le meurtre de quelqu’un qu’il ne connaissait même pas ? », s’est interrogé l’avocat qui reconnaît toutefois que son client a commis un acte imbécile.

Lire l’ensemble des plaidoiries et des réactions dans notre nouvelle édition digitale de La Nouvelle Gazette Centre