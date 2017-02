Gilbert Bodart: "Je suis scandalisé: j'ai vu des joueurs bien payés qui ne se battent pas. Et que dire du coach? Mettez-moi sur le banc et ça va changer"

« La victoire des visiteurs est tout à fait logique. Je ne viserai pas de Standardman en particulier, car toute l’équipe a dormi pendant ce match. Le Standard a mis la pression pendant une quinzaine de minutes, puis l’équipe n’a pas été capable de faire le jeu. », analyse l’ancien gardien. Gilbert Bodart n’est pas étonné du manque de réaction : « Après le point pris à Anderlecht, tout le monde a rêvé. Certes, ils ont fait preuve de courage au Parc Astrid, mais le Standard doit ce partage miraculeux à Gillet. » Celui qui a défendu les cages principautaires à 470 reprises fustige la mentalité de l’équipe : « Contre Courtrai, j’ai vu des joueurs bien payés qui ne se battent pas. Que le Standard gagne ou pas leur importe peu… Il y a du talent, mais le manque de hargne me scandalise, d’autant que rien n’émane du banc pour remobiliser les joueurs quand ça tourne mal. L’entraîneur ne réagit pas et ne change rien tactiquement. Le comportement des joueurs sur le terrain reflète la position du coach. Moi, entraîneur, je leur crie dessus à la mi-temps et je casse tout sur le banc ! Sans faire le charlatan, mettez-moi sur le banc et ça va changer. »