La rue Fairoul à Fraire fermée: des morceaux du pont de la N5 se sont détachés (photo et vidéo)

Des morceaux de pierre de ce pont se sont détachés et présentaient un risque pour les véhicules et les piétons qui passent par là. Les pompiers ont sécurisé l’endroit mais une déviation a été mise en place. Le passage y est interdit, par mesure de sécurité, au moins jusque ce lundi. La situation et la dangerosité du lieu seront à nouveau évaluées avant d’autoriser la réouverture.

Certains morceaux, de pierre, de béton ou de ciment, qui sont tombés avoisinaient un poids de 200 grammes tout de même, ce qui pouvait occasionner du dégât.

Il n’y a pas eu de blessé.