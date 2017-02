Il fait le buzz en jouant du piano à l'aéroport de Charleroi et en devient l'ambassadeur (vidéo)

À l’aéroport de Charleroi, un piano se trouve à disposition des visiteurs. Mais quand c’est Matthew Lee, virtuose italien s’étant déjà produit aux quatre coins du monde, qui se met à jouer, les personnes autour se laissent entraîner par le rythme de la musique. Et la vidéo devient vite virale sur les réseaux sociaux. Si bien que, au final, l’aéroport et le pianiste ont décidé de s’associer. Retour sur cette incroyable histoire !

« Chacun peut jouer du piano dans notre aéroport depuis des années. L’instrument est accordé régulièrement », précise Jean-Jacques Cloquet, l’administrateur délégué de BSCA. « Et ici, c’est un grand artiste qui en a profité pour jouer quelques notes. »

Matthew Lee, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est un pianiste et chanteur italien. Il a déjà joué plus de 1.000 concerts à travers toute l’Europe en Italie, en Belgique, en Suisse, en France, en Slovénie, etc. Mais il s’est déjà aussi produit aux États-Unis ou en Afrique.

