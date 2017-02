Les pompes funèbres Fontaine ont fait un constat: «Une hausse de 50% des décès depuis janvier!»

« Par an, nous effectuons près de 1.000 funérailles sur la région. Ici, depuis le début de 2017, nous en sommes déjà à 160 et ce n’est pas près de se calmer », pointe Denis Fontaine, à la tête des pompes funèbres Fontaine. Le patron de l’entreprise gillicienne poursuit : « Le week-end passé, nous avons géré 20 enterrements et 12 sont programmés ce week-end. Normalement, nous en réalisons entre 5 et 10. Bref, nous constatons un vrai coup de feu depuis près de trois semaines. »

Découvrez le témoignage complet dans notre nouvelle édition digitale de La Nouvelle Gazette de Charleroi.