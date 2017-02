Des personnages de BD en ville: projet relancé

A.W.

En septembre 2015, Julie Patte (PS), alors échevine du tourisme, avait déclaré vouloir mieux exploiter la bande dessinée à Charleroi. Tout bon Carolo affectionne ces héros de bandes dessinées qui parsèment le centre-ville de Charleroi : Boule et Bill, Lucky Luke, Spirou et Fantasio, le Marsupilami… Ils font partie intégrante du paysage carolorégien. Sympathiques et colorés, ils rappellent également que la ville dispose d’un réel pedigree dans le monde de la bande dessinée.