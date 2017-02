La Ville de Charleroi s'attaque aux chancres urbains

Depuis septembre 2015, l’école du Petit Parc à Marcinelle a fermé ses portes. Terminé les rires des bambins, place au silence et surtout… à la délinquance, au squat et même aux incendies criminels. En mai 2016, une grosse partie de l’ancienne école part en fumée. Lorsque les pompiers ont été prévenus, le brasier faisait déjà rage. Les auteurs avaient cassé un des panneaux de bois qui servaient à couvrir les fenêtres afin de jeter un cocktail Molotov à l’intérieur. Le brasier était d’une grande violence : certains débris ont été retrouvés à une centaine de mètres du sinistre. Bref, l’école n’était définitivement plus… Et il fallait absolument assainir le site, pour une question de sécurité et de salubrité.

