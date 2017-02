Le ministre Bellot proche de décrocher un milliard pour investir dans la mobilité

Un accord est proche, mais certains détails techniques sur le plan budgétaire doivent encore être réglés, souligne-t-on au cabinet du ministre.

D’après La Libre Belgique, l’accord politique porterait sur un remboursement annuel de 40 millions d’euros (sur 25 ans). L’Etat financerait la moitié sur son budget, la SNCB et Infrabel se partageant le reste de la charge à hauteur de 10 millions chacun. «Le but est de concentrer l’effort financier sur le RER car c’est avec lui qu’on peut agir le plus efficacement contre la congestion automobile», confie un proche du gouvernement au quotidien.