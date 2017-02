Huy: la sœur de Christophe Collignon était commissaire aux comptes chez Publifin, mais le bourgmestre n'envisage pas de quitter la commission spéciale

Christophe Collignon, bourgmestre de Huy et chef de groupe PS au parlement wallon, est l’un des 12 membres de la commission spéciale qui sera chargée « d’examiner la transparence et le fonctionnement du groupe Publifin. »

Le hic ? Sa sœur, Christine Collignon, conseillère communale à Villers-le-Bouillet a siégé comme commissaire aux comptes chez Publifin entre 2013 et 2014, comme le mentionnent nos confrères du Vif sur leur site. L’ex-fonction de sa frangine est-elle susceptible de créer un conflit d’intérêts et de mettre à mal l’impartialité de Christophe Collignon ? Le Hutois jure que non. « Il faut d’abord contextualiser les choses », affirme-t-il. « Ce n’est pas elle qui révisait les comptes. Elle n’avait pas de pouvoir de décision, elle était déléguée de l’assemblée générale pour les communes. »

