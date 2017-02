Grosse émotion aux funérailles de la femme de Thomas Buffel ce jeudi: "J'attendais mon sms d'avant match, mais il n'est jamais arrivé"

L’église Marie Mère de Dieu de Beernem, près de Bruges, était pleine ce jeudi matin à l’occasion des funérailles de Stephanie De Buysser. Il faut dire qu’outre les proches de la famille Buffel, de nombreuses personnalités du football belge étaient présentes pour un dernier au revoir à la femme de l’ancien Diable rouge.

Tous les joueurs du RC Genk étaient de la partie pour soutenir leur équipier, tout comme Yves Vanderhaeghe, Philippe Clement ou encore Georges Leekens. Très ému, Thomas Buffel, qui était accompagné de ses deux enfants, a tenu a rendre un dernier hommage à sa femme décédée la semaine dernière : « Chérie, où est soudainement passé tout ce temps ? Dix-sept années sont passées si vite. Je me souviens encore de notre premier échange de regards. Tu as rougi. Puis nous ne nous sommes plus jamais lâchés » a raconté le capitaine du Racing Genk, comme l’expliquent nos confrères du Laatste Nieuws.

Toujours selon nos confrères, ce discours a été marqué par un moment particulièrement poignant : « Durant dix-sept ans, j’ai reçu avant chaque match un message d’encouragement. Il était à chaque fois différent. Au début de mon dernier match, j’ai regardé mon gsm en attendant ce message, mais il n’est jamais arrivé. J’ai alors compris que je devais dire « au revoir » à mon plus grand soutien. Tu étais trop fatiguée pour écrire encore un sms… »