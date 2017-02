Chimay: Stéphane était bourré, David devait-il appeler l'ambulance?

David ne nie pas les coups. Mais il explique : « Ce soir-là, Stéphane est entré chez moi sans frapper, la porte était ouverte. Il avait déjà bien bu mais voulait encore boire un verre. J’ai accepté, mais en vitesse, lui ai-je dit car il était déjà tard et mon gamin dormait en haut, je ne voulais pas qu’il se réveille. Et puis, au bout de deux verres, Stéphane m’a dit de dégager, de sortir de chez lui… Il se croyait dans son appartement. J’ai essayé de le raisonner, en vain. Alors je lui ai porté un coup de poing à la mâchoire. Mais il a continué à me narguer. Je lui ai porté un second coup. Il est finalement sorti de chez moi »…

Quelques minutes plus tard, David s’emploie à nettoyer la flaque de sang, Stéphane avait pas mal saigné du nez, ce qui lui sera reproché par le juge d’instruction. « Ensuite, j’ai raclé l’eau et je suis allé vider mon seau dehors : Stéphane semblait dormir debout, accoudé à mon appui de fenêtre. Je lui ai dit de rentrer chez lui et j’ai lancé le fond de mon seau d’eau sur lui pour le réveiller ».

Pas de bruit

Et puis, David s’inquiète : « Je ne l’avais pas entendu remonter chez lui, alors je suis sorti voir. Je l’ai trouvé couché par terre un peu plus loin en murmurant des propos incohérents. Je l’ai porté jusque dans son lit, non sans mal. Je ne me suis pas rendu compte qu’il s’était pris le poteau, il faisait noir »… C’est le lendemain après-midi, n’entendant toujours aucun bruit chez son voisin, que Stéphane y retourne pour découvrir le corps sans vie de David. Il appellera alors les secours et la police. Et dans un premier temps, il est inculpé de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner…

Non assistance

Depuis, l’enquête a évidemment fait évoluer la situation. L’autopsie a ainsi démontré que c’est l’intoxication alcoolique qui a entraîné le décès du quadragénaire et pas les coups portés par son voisin. David est donc poursuivi pour des coups et blessures ayant entraîné une incapacité et pour non assistance à personne en danger. Pour le substitut David Dufrasnes, les faits sont établis et, en voyant l’état particulièrement alcoolisé de Stéphane, David aurait dû appeler une ambulance. Il a donc requis une peine d’un an ferme.

Côté défense, Me Krystel Inglese a, elle, plaidé la suspension du prononcé et la provocation. Après tout, David était chez lui et confronté à un voisin qui ne voulait pas quitter les lieux, persuadé dans son délire, d’être chez lui. C’est pour le faire partir et pour réagir à son attitude menaçante, qu’il a porté deux coups de poing. Quant à appeler l’ambulance, Stéphane était, semble-t-il, coutumier des ribotes bien arrosées…