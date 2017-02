Jemeppe: les quatre braqueurs du «Night and Day» de Moustier arrêtés

Le « Night and Day » de Moustier-sur-Sambre avait été la cible d’un vol à main armée, le jeudi 1 er décembre dernier. La police a mis la main sur les quatre braqueurs présumés

Le jeudi 1 er décembre 2016, vers 21h, un vol à main armée a été commis au « Night and Day » de Moustier-sur-Sambre, rue de Moustier 131. Trois auteurs cagoulés, dont un porteur d’un pistolet-mitrailleur UZI, avaient emporté de nombreuses fardes de cigarettes et de l’argent liquide pour un montant supérieur à 10.000 €. Ils avaient pris la fuite à bord d’une VW Golf signalée volée, qui sera découverte abandonnée dans Moustier, à l’endroit où les attendait un véhicule VW Bora occupé par un quatrième auteur.

Localisé à Charleroi

Ce véhicule avait été localisé à Charleroi, et le 2 décembre vers 11h, deux individus montant à bord avaient été interceptés. Il s’agit d’Y.H. et M.O., tous deux âgés d’une bonne vingtaine d’années. Le premier est en aveux, mais le second nie toute implication dans l’attaque de Moustier.

L’enquête, reprise par la Police judiciaire fédérale de Namur, a permis l’identification d’un troisième auteur, S.T., aussi âgé d’une vingtaine d’années. Ce dernier, interpellé le 4 janvier, est en aveux des faits de vol à main armée, mais également du vol de la VW Golf commis quelques jours plus tôt.

Des jeunes d’une vingtaine d’années

Le quatrième auteur, D.C., également domicilié à Charleroi et âgé de 23 ans, a été identifié et son interception a eu lieu le 17 janvier dernier.

L’enquête a également permis de localiser l’immeuble de Courcelles où s’étaient rendus les auteurs immédiatement après les faits pour y partager le butin.

Des perquisitions à Charleroi et Courcelles

Plusieurs perquisitions ont eu lieu à Charleroi et Courcelles en date du 17 janvier.

Les quatre auteurs des faits de Moustier, dont deux sont en aveux, ont été placés sous mandat d’arrêt par la juge d’instruction.

Les investigations se poursuivent et l’enquête de la PJF Namur pourrait connaître des développements ultérieurs.